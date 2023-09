Tranciano i tiranti e 900 piante di uva Italia finiscono per terra: danno da 15mila euro per impiegato

Tranciati i tiranti del vigneto e ben 900 piante, con uva Italia in fase di maturazione, sono finite sul terreno. Nuovo danneggiamento a Canicattì, in contrada Aquilata per la precisione. Un raid che ha determinato, ai proprietari della coltivazione, un danno di 15mila euro, non coperto da polizza assicurativa.

A presentarsi al commissariato di polizia, denunciando quanto gli era capitato è stato un impiegato 59enne di Castrofilippo. Il fondo agricolo, sul quale sorge il vigneto, è intestato però alla moglie: una cinquantaduenne.

Stando a quanto riferito ai poliziotti del commissariato di Canicattì, il danneggiamento dovrebbe essere stato messo a segno tra il pomeriggio di lunedì e la prima mattinata del giorno seguente. Chi ha agito non è stato visto, né sentito da nessuno.

L'impiegato cinquantanovenne, a quanto pare, ha riferito agli agenti - in sede di denuncia a carico di ignoti - di non aver ricevuto nessuna minaccia, né richiesta estorsiva. Il commissariato ha subito notiziato il pm di turno ad Agrigento ed ha avviato le indagini. Si tratta, purtroppo, per Canicattì e il suo hinterland dell'ennesimo danneggiamento. E tutti sembrano avere lo stesso, identico, modus operandi.