Tragico schianto sulla Ss 123, Brandara: "Installeremo un autovelox per evitare nuovi morti"

Dopo il tragico incidente stradale sulla statale 123, in territorio di Naro, che ha visto la morte di un 19enne di Campobello di Licata e il ferimento di altre 7 persone, il sindaco della "Fulgentissima", Maria Grazia Brandara, interviene promettendo un'azione da parte del Comune per tentare di arginare nuovi sinistri lungo una strada che ha fatto registrare finora un gran numero di lutti.

"Sono veramente sconvolta all’idea che ancora una volta le nostre strade si siano macchiate di sangue di vittime innocenti a causa dell’ennesimo incidente stradale - dice in una nota -. Porgo alle famiglie colpite dalla tragedia, i sensi della mia umana vicinanza e mi impegno ad adoperarmi per la messa in opera di un misuratore elettronico di velocità che possa servire da deterrente all’alta velocità e scongiurare altri simili eventi".