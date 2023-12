Il traghetto "Galaxy" riconsegnato all'armatore, sulla tratta Porto Empedocle-Pelagie è tornato il "Sansovino"

Il noleggio del traghetto Galaxy, già scaduto lo scorso 30 settembre e poi prorogato, è concluso. La nave battente bandiera cipriota, lunga 148 metri e capace di trasportare 1.100 passeggeri e 277 auto, noleggiata a scafo armato da Caronte&Tourist, è stata restituita all'armatore per il trasferimento in Grecia.

Al suo posto, almeno fino al prossimo 31 marzo, è tornata a coprire la tratta statale (Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa e viceversa) la nave Sansovino che, come da "tradizione", effettuerà il "riposo" nella giornata di venerdì. Non cambiano naturalmente gli orari: partenza di Porto Empedocle alle ore 23 e arrivo a Lampedusa alle ore 8,45 da dove riparte alle ore 10,45 per riapprodare a Porto Empedocle alle 19,45.

Il "Sansovino" (che ha la stessa stazza del "Galaxy") era stato, con il nulla osta del sindaco delle isole Pelagie Filippo Mannino, temporaneamente dislocato a Pantelleria perché l'isola Trapanese, dopo il sequestro delle navi, era rimasta con una nave piccola che, non imbarcando camion, non riusciva a coprire bene la tratta.

Il servizio regionale, sempre fino al 31 marzo, verrà invece garantito dalla "piccola" "Paolo Veronese", la cui giornata di "riposo" è il giovedì, che parte da Porto Empedocle alle 9,30 e arriva sulla più grande delle isole Pelagie alle 18,30 circa, da dove poi riparte alle 20,30 per giungere a Porto Empedocle alle 6. Come sempre, lo scalo notturno a Linosa, previsto per le ore 23 circa, resterà subordinato, a giudizio del comandante, alle buone condizioni meteo-marine.

I collegamenti marittimi fra Porto Empedocle e le isole Pelagie resteranno però, comunque, "coperti" da due traghetti. "Con questa tabella di marcia si torna all’assetto precedente. Noi come amministrazione - ha spiegato il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, - siamo intervenuti innanzitutto per far sì che non ci sia alcun giorno scoperto. Tutti i giorni sono comunque garantiti dalla linea ministeriale o da quella regionale. Ribadisco, così come ho già fatto insieme agli altri colleghi sindaci delle isole minori la cui situazione è ben più grave di quella delle Pelagie, che se non arriveranno risposte positive dall’alto, siamo pronti ad andare a protestare direttamente a Roma. Gli abitanti delle isole già sono penalizzati per una molteplicità di fattori. Questo ulteriore disservizio, e mi riferisco all’aumento del 20%, colpirebbe direttamente le tasche dei cittadini con un aumenti generalizzati su tutto".