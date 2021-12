La tragedia di Ravanusa, il sindaco ha deciso: "Lutto cittadino a partire da domani e fino al giorno dei funerali"

Lutto cittadino - a partire da domani e fino ai giorni dei funerali - a Ravanusa. A proclamarlo, per un tempo indefinito (fino al giorno delle esequie appunto), è stato il sindaco Carmelo D'Angelo che da sabato sera non s'è mosso un solo attimo da via Trilussa. "Questa immane tragedia si chiude con un bilancio pesantissimo di vite spezzate. Fino al giorno dei funerali - ha spiegato - ho dichiarato il lutto cittadino in ricordo di Piero, Carmela, Giuseppe, Selene, Angelo, Liliana, Calogero, Giuseppe ed Enza. Che Dio li abbia in gloria".

La tragedia di via Trilussa ha registrato 9 vittime, alle quali si aggiunge il piccolo Samuele. Un piccoletto tanto atteso che sarebbe dovuto venire alla luce oggi. Soltanto due invece le superstiti, due anziane che erano tornate in casa - in via Trilussa - dopo aver partecipato, come d'abitudine, alla santa messa.

Non è chiaro quando verranno celebrati i funerali. Non è escluso però che si possa arrivare a funerali di Stato. Sulle salme delle 9 vittime dovrà essere fatta l'autopsia e forse anche una Tac. L'inchiesta aperta dalla Procura di Agrigento è per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. I magistrati si sono affidato a un pool di periti che stanno già studiando le mappe della rete a gas metano di Ravanusa, gestita da Italgas.

I carabinieri di Ravanusa, coordinati dal comando compagnia di Licata, si stanno già occupando di sviluppare - sotto il coordinamento del procuratore capo Luigi Patronaggio - le indagini. L'area della tragedia - circa 10 mila quadrati - è stata posta sotto sequestro.