Tragedia di Ravanusa, dal sindacato Nursind sostegno ai volontari

La segreteria territoriale del Nursind di Agrigento si stringe intorno alla famiglia di Selene Pagliarello, infermiera che ha perso la vita nella tragica esplosione di Ravanusa. Il segretario provinciale Salvatore Terrana a nome di tutti gli iscritti esprime vicinanza ai familiari, agli amici, ai colleghi che in queste ore sono stati impegnati per far fronte all’emergenza sul territorio. Il sindacato Nursind ha offerto il proprio sostegno ai volontari impegnati nelle ricerche e ha messo a disposizione la segreteria e i propri iscritti per aiutare le istituzioni a far fronte a questo momento difficile per tutta la comunità di Ravanusa.