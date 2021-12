La tragedia di Ravanusa: artigiani, architetti e associazioni pronti a dare una mano

Continuano le attestazioni di solidarietà e soprattutto la disponibilità ad aiutare le famiglie di Ravausa colpite dalla tragedia di sabato notte. Dagli architetti alle associazioni di consumatori e artigiani.

Rino La Mendola, presidente dell'Ordine degli architetti: "Pronti a collaborare nella fase di rilievo dei danni"

Il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola, a nome del consiglio, esprime solidarietà alla comunità di Ravanusa per l’immane tragedia consumata sabato scorso con il crollo della costruzione di via Galilei che ha provocato gravi perdite umane e diversi dispersi. “Adesso la cosa più importante - afferma La Mendola - è il recupero veloce dei dispersi, nella speranza di trovarli ancora in vita; superata questa fase, sarà il momento di rilevare e schedare i danni prodotti dall’evento calamitoso, anche alle costruzioni limitrofe al luogo del disastro. Per tale fase, ho già rappresentato al sindaco Carmelo D’Angelo la più ampia disponibilità dei volontari di protezione civile dell’Ordine, che sono stati adeguatamente formati, in materia, dal Servizio recnico nazionale e dal dipartimento nazionale della Protezione civile”.

Di Natale, Spoto, Battiato e Giglione della CNA: "Mettiamo a disposizione le nostre risorse per contribuire alla ricostruzione"

“Solidarietà alla comunità di Ravanusa per il dramma che sta vivendo in queste ore”. La CNA agrigentina e siciliana si stringe attorno al dolore che ha avvolto l’intero paese, colpito da una improvvisa tragedia. “Morti, dispersi e distruzioni rappresentano uno scenario apocalittico – sottolineano i vertici provinciali e regionali della Confederazione – rispetto al quale si resta certamente sgomenti e smarriti. Ai familiari delle vittime la nostra sincera vicinanza, così come manifestiamo sostegno a quanti, uomini e donne delle forze dell’ordine e volontari, sono impegnati nelle ricerche dei dispersi. Il nostro pensiero va anche alle Istituzioni locali, con in testa il sindaco Carmelo D’Angelo, chiamate ad essere in questo momento ancora di più un importante punto di riferimento per il territorio, costretto a vivere un lutto tanto improvviso e inatteso quanto drammatico. La CNA – affermano Francesco Di Natale e Claudio Spoto per la sede provinciale, Nello Battiato e Piero Giglione per quella regionale – offre la fattiva disponibilità della propria struttura e delle proprie imprese per contribuire alla fase della ricostruzione del patrimonio immobiliare, sventrato dal devastante crollo”.

Pippo Spataro di Cittadinanzattiva: "Pronti a qualsiasi iniziativa di solidarietà a favore del popolo di Ravanusa"

"Rimaniamo sbigottiti e addolorati - dice Pippo Spataro, responsabile regionale di Cittadinanzattiva, l'associazione di consumatori, utenti e cittadini - di fronte alla disgrazia che l’altra notte ha colpito la città di Ravanusa. Troppo spesso, soprattutto in inverno, le fughe di gas hanno creato e creano disgrazie e distruzione, il bisogno di riscaldarsi di trovare conforto al freddo incalzante, accompagnato da distrazioni da sottovalutazioni da pressapochismo, creano le condizioni di scoppio e di conseguente crollo di case e di palazzi accompagnati da vittime. Facciamo appello ai cittadini ad essere, in questo periodo di grande freddo, più vigili, più attenti nell’usare il gas da riscaldamento ma anche per cuocere i cibi, il gas domestico e molto pericoloso e per questo va usato con molta attenzione, ricordando anche che la sola inalazione del gas metano può essere causa di morte. Ma diciamo altresì alle Autorità che va fatta piena luce sulle cause di questo immenso disastro, che non solo a Ravanusa, ma anche in tutta la Sicilia, la rete di distribuzione del gas metano deve essere sottoposta a continui controlli tali da dare massima sicurezza ai cittadini assieme ad un uso corretto del gas metano. Siamo disponibile sin da adesso a qualsiasi iniziativa di solidarietà a favore del popolo di Ravanusa".