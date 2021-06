Dramma a bordo di una nave davanti alle coste agrigentine, muore comandante 43enne

Dramma a bordo della nave da carico Adapearl, battente bandiera liberiana, in transito nelle acque antistanti il territorio agrigentino e diretta in Spagna: un marittimo turco di 43 anni, imbarcato con la qualifica di comandante, è morto a causa di un arresto cardiaco.

Una motovedetta della Guardia costiera, raccolta la segnalazione, ha raggiunto l'imbarcazione riuscendo, nonostante le avverse condizioni del mare, a evacuare il marittimo che aveva avuto il malore.

Una volta giunto in porto, il personale del 118 ha tentato di rianimarlo ma non c'è stato neppure il tempo perchè l'uomo, come accertato poco dopo dal medico legale, era già morto per arresto cardiaco.