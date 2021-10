La tragedia del Carnevale con la morte del piccolo Salvatore: al via il processo con 3 imputati

Al tribunale di Sciacca, davanti al giudice monocratico Dino Toscano, è cominciato il processo sulla morte del piccolo Salvatore Sclafani, morto durante l'edizione 2020 del Carnevale cadendo da un carro allegorico sul quale era stato posizionato, presumibilmente per scattargli una foto.

Sul banco degli imputati siedono il papà del piccolo, Francesco Sclafani, il presidente della Futuris (la società che ha organizzato la manifestazione) Giuseppe Corona e il presidente dell'associazione culturale che ha realizzato il carro allegorico Giuseppe Sclafani. L'accusa, a vario titolo. è di omicidio colposo.

In particolare il papà del bimbo figura nel doppio ruolo di imputato e parte civile: a lui si contesta il fatto di aver collocato incautamente il piccolo sopra il carro allegorico che poi si spostò causando la rovinosa caduta. Al presidente della Futuris, invece, si contesta il fatto di non aver garantito un adeguato servizio di sicurezza durante la sfilata. Al presidente dell'associazione culturale che ha allestito il carro, infine, si contesta il fatto di non aver adottato le necessarie precauzioni per evitare il tragico evento.

Durante la prima udienza sono state ammesse tutte le prove testimoniali. Saranno sentiti 25 testimoni, a cominciare dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini su disposizione dei pm Michele Marrone e Roberta Griffo: saranno sentiti nel corso della prossima udienza fissata il 23 novembre.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Aldo Rossi, Filippo Alessi e Filippo Marciante.