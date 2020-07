In meno di 24 ore sono più di 500 i migranti transitati da Porto Empedocle

Sono giunte in mattinata a Porto Empedocle le due navi, rispettivamente la “Peluso” della Guardia Costiera e il pattugliatore della Guardia di Finanza con a bordo 320 migranti di varia nazionalità. In meno di 24 ore, sono stati complessivamente 520 le persone in transito dal porto agrigentino.

Ieri, con il traghetto di linea, da Lampedusa ne erano stati trasferiti 200. Nella tensostruttura empedoclina, le attività di identificazione dei migranti impiegheranno il personale della polizia scientifica per l’intera giornata, solo dopo aver concluso questa procedura, sarà possibile effettuare i trasferimenti nelle strutture di accoglienza dislocate su tutto il territorio nazionale.