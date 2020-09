Lunghe file e automobilisti inferociti, traffico in tilt sulla "640"

Mattinata da incubo per diversi automobilisti agrigentini. Per via dei lavori di rifacimento del manto stradale, il traffico oggi è andato in tilt.

Gli operatori hanno lavorato nel tratto della statale 640. Nel dettaglio, le file, hanno coinvolto la parte di strada che collega il Villaggio Mosè con Porto Empedocle.

Fuori dalla galleria Caos, file e disagi. Macchine che procedevano a rilento, automobilisti spazientiti e ed un inizio di giornata da rivedere. Il traffico, a causa dei lavori in corso, ha mandato su tutte le furie gli agrigentini.