San Leone, ancora una volta il traffico è impazzito: lunghe file e nessun controllo

"Avevo deciso di andare a San Leone per rilassarmi, godendo della giornata festiva, e magari per prendere un gelato, ma da più di un'ora sono incolonnato in auto e con me centinaia di altre persone senza che vi sia traccia di vigili urbani che regolano il traffico, come invece era stato annunciato".

E' questa la denuncia che arriva ad Agrigentonotizie.it da parte di un cittadino che ha avuto la "sfortuna" di voler raggiungere la frazione balneare appunto per trascorrere un pomeriggio di relax.

Un'idea che si è rivelata sfortunata, con lunghissime file di auto totalmente bloccate tra viale Dune e le traverse sia a causa dei restringimenti di carreggiata provocati dallo smottamento presente all'altezza della quarta spiaggia sia delle auto lasciate in sosta in modo irregolare.

Ancora una volta, insomma, la situazione è fuori controllo e solo dopo le segnalazioni degli organi di informazione ci si attiva con la repressione e la prevenzione.