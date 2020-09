Traffico in tilt e centro città intasato: lunedì nero per gli automobilisti

E’ una giornata da incubo per il centro città. I lavori di rifacimento del manto stradale hanno totalmente paralizzato Agrigento.

Automobilisti in fila di buon mattino, strade sbarrate e file ovunque. Traffico in tilt in via Imera, in piazzale Rosselli ma anche in via Crispi. Lunghe file in ogni dove, per un lunedì mattina da rivedere. I lavori di rifacimento del manto stradale, già programmati, sono stati voluti dalla Regione e programmati in vista del prossimo Giro d'Italia.

Gli operai si stanno occupando della scarificazione della vecchia pavimentazione stradale, nella sistemazione dei tombini, che in atto non sono allineati alla superficie stradale e nella ripavimentazione con apposito tappetino bituminoso di usura, che garantirà una superficie particolarmente idonea al transito ciclistico.

Le zone interessate sono: il tratto stradale compreso tra via Crescente, la passeggiata Archeologica e via Crispi, fino a raggiungere piazza Vittorio Emanuele. I lavori hanno preso il via il 12 settembre e proseguiranno ancora per qualche giorno.