Traffico di droga in quattro comuni: chiesti 11 rinvii a giudizio

Traffico di droga sull'asse Agrigento-Canicattì-Licata-Ravanusa: la Direzione distrettuale antimafia di Palermo chiede il rinvio a giudizio di undici persone coinvolte in un’inchiesta, avviata nel 2016, che si incrocia con un'indagine su un giro di carte di credito clonate. L'udienza preliminare, per decidere sulla richiesta del pm Alessia Sinatra, è stata fissata per il 25 gennaio davanti al gup Cristina Lo Bue.

L’indagine, svolta sul campo della squadra mobile di Agrigento, ha disarticolato un traffico di droga che si sarebbe esteso tra Agrigento, Canicattì, Licata e Ravanusa: i componenti del gruppo avrebbero acquistato la droga, soprattutto cocaina, a Catania. I fatti contestati risalgono agli anni 2013 e 2014.

L’inchiesta ipotizza la creazione di una vera e propria banda dedita al traffico di droga al vertice della quale ci sarebbero stati Angelo Allegro, 69 anni di Naro, e Rosario Orazio Cavallaro, 65 anni di Ravanusa: quest'ultimo è stato arrestato e condannato (ergastolo in primo grado, 30 anni in appello) per l'omicidio, compiuto il 2 aprile del 2018, di Angelo Carità.

Questi tutti gli indagati: Angelo Allegro, 69 anni di Naro; Rosario Orazio Cavallaro, 65 anni di Ravanusa; Filippo D’Oro di Favara; Salvatore Allegro, 39 anni di Naro; Elio Magrì, 59 anni di Castrofilippo; Michele Curcio, 54 anni di Canicattì; Salvatore Nobile, 55 anni di Favara; Sonia Privitera, 42 anni di Catania; Natale Vinciguerra, 42 anni di Catania; Andrea Spiteri, 52 anni di Licata e Luigi Generoso, 56 anni di Licata.

I difensori (fra gli altri gli avvocati Salvatore Cusumano, Maria Alba Nicotra, Francesco Lumia e Antonino Gaziano) potranno chiedere il giudizio abbreviato.