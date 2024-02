Traffico di cocaina a cavallo di tre province: chieste 5 condanne

Cinque richieste di condanna nell'ambito della maxi inchiesta Hybris che ha sgominato un traffico di cocaina a cavallo fra le province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo.

Sono state proposte dal pubblico ministero della Dda, Francesca Dessì, a conclusione della requisitoria del troncone abbreviato del processo.

La pena più alta - 20 anni di reclusione - è stata chiesta per Michele Cavaleri, ritenuto al vertice dell’associazione a delinquere.

Queste le altre richieste di pena: 12 anni di reclusione per Lillo Serravalle, 10 anni per Ferdinando Serravalle; 9 anni e 4 mesi per Angelo Sorriso e 12 anni e 8 mesi per Marino.

L'inchiesta avrebbe sgominato una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le indagini hanno permesso di portare alla luce anche un giro di armi

Il gup di Palermo, Stefania Brambille, si era dichiarato incompetente per territorio in relazione ad alcune decine di capi di imputazioni relativi a episodi di spaccio che si sarebbero consumati a Gela e Agrigento. La conseguenza è che il processo si celebrerà, oltre che al tribunale di Palermo, anche a Caltanissetta e ad Agrigento.