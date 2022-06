Traffico di cocaina, hashish e marijuana: condannato a 6 anni con il rito abbreviato

Si è concluso con la condanna a 6 anni di reclusione, a carico del palmese Angelo Mangiavillano, il processo per spaccio di stupefacenti scaturito da un’inchiesta anti-droga che riguarda un presunto traffico di cocaina, hashish e marijuana sull’asse Agrigento-Caltanissetta-Ragusa. La sentenza è stata emessa con il rito abbreviato dal gup del tribunale di Gela. Oltre a Mangiavillano erano finite sotto processo altre 4 persone residenti in altre province.

L’inchiesta risale al marzo del 2019 quando, dopo una perquisizione, furono rinvenuti circa 230 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana , tutto il materiale utile per effettuare il taglio e il confezionamento delle singole dosi e 375 euro in contanti. Le indagini hanno portato, in 3 mesi di lavoro da parte degli inquirenti, ad individuare complessivamente 8 persone arrestate in flagranza di reato e a sequestrare un importante quantitativo di droga.