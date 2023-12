Traffico di cocaina nell'Agrigentino: 4 condanne e 3 assoluzioni

Quattro condanne e tre assoluzioni: per tutti viene esclusa l'accusa di associazione a delinquere. E' il verdetto del giudice per le udienze preliminari del tribunale di Palermo, Cristina Lo Bue, a conclusione dello stralcio abbreviato del processo su un presunto giro di cocaina che sarebbe stata prima acquistata a Catania e poi smerciata fra Agrigento, Canicattì, Licata e Ravanusa.

Si tratta di un'inchiesta, avviata nel 2016, che si incrocia con un'altra su un giro di carte di credito clonate. I fatti contestati risalgono agli anni 2013 e 2014.

La pena più alta - 6 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione - è stata inflitta a Salvatore Nobile, 56 anni di Favara; 4 anni, 10 mesi e 6 giorni a Filippo D'Oro, 67 anni, di Favara; 5 anni, 6 mesi e 20 giorni a Elio Magrì, 60 anni di Castrofilippo; 6 anni, 9 mesi e 10 giorni, infine, Natale Vinciguerra, 55 anni, di Catania.

Assoluzione per Andrea Spiteri, 53 anni e Luigi Generoso, 57 anni, entrambi di Licata, e Sonia Provitera, 44 anni, di Catania, moglie di Vinciguerra: per tutti - compresi gli imputati condannati per i singoli episodi di detenzione e spaccio - è stata decisa l'assoluzione dall'accusa di associazione a delinquere.

L'inchiesta, infatti, condotta dal pm della Dda di Palermo Alessia Sinatra, ipotizzava la creazione di una vera e propria banda dedita al traffico di droga.

I sette imputati per cui è stata emessa la sentenza, attraverso i loro difensori (fra gli altri, gli avvocati Calogero Meli, Salvatore Cusumano, Maria Alba Nicotra, Francesco Lumia e Antonino Gaziano) hanno scelto il giudizio abbreviato. Altri quattro non hanno scelto alcun rito alternativo.