Totò Cuffaro ha sconfitto il Covid 19, l'annuncio sui social: "Non era scontato"

Con un post pubblicato sui social, Totò Cuffaro, annuncia di avere sconfitto il Covid 19. L’ex governatore di Sicilia, dopo un ricovera in terapia intensiva, è tornato a casa.

Cuffaro era stato ricoverato lo scorso 8 dicembre. Le sue condizioni avevano destato non poca preoccupazione. In ospedale, secondo quanto emerso, era stata riscontrata una grave polmonite. Oggi dopo giorni di “buio”, l’ex presidente della Regione ha annunciato la sua guarigione.

Il post sui social

"C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico. Sono io. Non era scontato che ci fossi. Grazie ai medici, agli infermieri ed ai sociosanitari del 118, del Pronto Soccorso e della Radiologia dell’ospedale Cervello, della semi intensiva dell’ospedale Civico e soprattutto dell’Unita Rianimazione Intensiva dell’Ismett. Grazie a tutti voi per il vostro affetto e per le vostre preghiere".