Torre del Salto, dopo anni di abbandono la Soprintendenza si attiva: "In campo le procedure di tutela"

E' un bene storico vincolato, ma versa in uno stato di abbandono profondo e, probabilmente, irreversibile. Stiamo parlando del complesso noto come "Torre del Salto", ad Aragona, in contrada Salto d'Angiò.

Una grande masseria fortificata che appunto risulta inserita nell'elenco dei beni vincolati e dichiarato "di interesse culturale", ma versa ormai da anni in condizioni di totale degrado, tanto che, nel 2020, qualcuno staccò e trafugò persino il grande stemma lapideo che campeggiava sulla parte esterna della torre.

Una condizione inaccettabile per il Centro studi chiaramontani presieduto dal professor Calogero Saverio Vinciguera, che due settimanei ha inoltrato un esposto alla Soprintendenza di Agrigento nel quale si faceva presente non solo l’abbandono del Bene culturale, ma anche "la totale inaccettabile arbitraria disapplicazione di tutte le norme relative alla tutela".

Una segnalazione a cui l'ente regionale ha risposto positivamente, riaffermando che il complesso è di "elevato pregio storico-architettonico sia per la conformazione dalla Torre e dell'intera masseria, sia per la posizione dominante nel paesaggio rurale di cui la Torre del Salto costituisce elemento imprescindibile"

"Considerato che questo complesso di notevole importanza storico-artistica versa in stato di totale abbandono e decadenza a causa dell'assenza di interventi di manutenzione - ha scritto ancora la Soprintendenza -, l'ente ha già messo in atto le procedure di competenza".

"La battaglia continua - scrive ancora Vinciguerra - non sarà certo questa risposta a fare abbassare la guardia; teniamoci pronti per la grande manifestazione che stiamo predisponendo in difesa della Torre del Salto, in difesa della nostra storia e dei nostri beni culturali. Ricordando che l’applicazione delle leggi è già grande segno di civiltà".