Intrappolata tra la plastica e con un amo da pesca conficcato in bocca: carabiniere salva tartaruga Caretta Caretta

Sarebbe morta di lì a poco, ma è stata portata in spiaggia e curata. Si tratta di un esemplare di tartaruga Caretta Caretta che è stata salvata da un carabiniere del Comando provinciale di Agrigento libero dal servizio.

Stava svolgendo attività fisica sulla spiaggia della riserva naturale orientata di Torre Salsa, tra Montallegro e Siculiana, quando si è accorto della presenza della tartaruga che si dimenava in acqua.

Il carabiniere non ha esitato neanche per un istante e si è subito tuffato in mare nonostante fosse agitato. La tartaruga era intrappolata tra la plastica.

Si tratta di un esemplare di circa 30 chili e si stima che l’età sia di circa 40 anni.

Ad aiutare il carabiniere nell’operazione di recupero è stata una coppia di turisti stranieri che si è prodigata a dare una mano nel tirare fuori dall’acqua l’animale in difficoltà.

La tartaruga era gravemente ferita: aveva un amo da pesca conficcato in bocca e la pinna anteriore sinistra semi-tranciata da una lenza che la avvolgeva, impigliata in un enorme “big bag” di tipo indistriale, pieno di acqua e sabbia che continuava a trascinarla a fondo.

È stata subito messa in sicurezza in spiaggia ed è stata poi sottoposta alle prime operazioni di soccorso grazie anche all’intervento di Claudio Lombardo di Mareamico, subito contattato dal carabiniere. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della stazione dei carabinieri di Montallegro che ha collaborato alle operazioni di salvataggio.

Infine è arrivato il personale del WWF che gestisce la riserva che ha preso in consegna l’animale per consegnarlo al centro di recupero tartarughe. Il rettile è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico e trasportato a Lampedusa dalla dottoressa Daniela Freggi per un successivo intervento che sarà effettuato nei prossimi giorni.

Mareamico: "Tartaruga fortunata"

"In questa situazione sfortunata e sicuramente letale - ha dichiarato Claudio Lombardo di Mareamico - la tartaruga è stata fortunata perché è stata avvistata da un carabiniere, il comandante provinciale di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo, che si trovava in spiaggia fuori dal servizio.

Il colonnello non ci ha pensato neanche un attimo: si è tuffato in acqua e, nonostante il mare mosso, è riuscito a portare in salvo la tartaruga.

Successivamente il rettile è stato trasportato per le prime cure presso il centro recupero fauna selvatica di Cattolica e presto verrà trasferito a Lampedusa per l’estrazione dell’amo conficcato in gola.

Buona fortuna piccola e grazie colonnello Stingo".