Il pellegrino preso a sassate mentre dormiva in tenda a Torre di Gaffe: "Grazie del sostegno, tornerò"

Il pellegrino preso a sassante mentre dormiva in una tenda a Torre di Gaffe è pronto per tornare a Licata: lo ha annunciato lui stesso dopo che il suo caso era stato denunciato pubblicamente dal coordinatore del progetto della Via Fabaria, Davide Comunale, ed era stato invitato dal sindaco Angelo Balsamo a fare una nuova tappa in città. Lo stesso primo cittadino aveva annunciato l'istituzione di un comitato di accoglienza per i camminanti che faranno tappa a Licata.

Il protagonista della vicenda è il bergamasco Nicola Mistri che, dopo l'episodio, si era fatto medicare e aveva proseguito il cammino. Il viandante, secondo il suo racconto, mentre dormiva è stato colpito alla testa da un sasso.

Si è svegliato sanguinante, è uscito dalla tenda ed ha notato dei ragazzi che scappavano. Poi, dopo essersi fatto medicare, ha continuato il percorso.