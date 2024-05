Anche quest’anno lo stadio Esseneto di Agrigento ha ospitato la nuova edizione del torneo calcistico interforze “Un calcio per la legalità” in memoria degli appartenenti alle forze dell’ordine che, prematuramente, hanno perso la vita.

Nonostante la pioggia le squadre sono scese regolarmente in campo per dare vita alle gare che si sono concluse con la vittoria della formazione “Tredici.8 Project”

“Un calcio per la legalità”: in campo le forze dell’ordine per ricordare chi non c’è più