"Un calcio per la legalità" in memoria di chi non c'è più: tutto pronto per il torneo di calcio

"Un calcio per la legalità". Si terrà domani, a partire dalle 10, al centro sportivo polivalente del Villaggio Peruzzo, la prima edizione della manifestazione sportiva in memoria di tutti coloro che hanno perso la vita. Al torneo - per come è stato illustrato dal commissario capo Manuel Montana che è il dirigente della sezione Volanti della Questura - parteciperanno squadre rappresentative della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco e della polizia penitenziaria. Hanno assicurato la loro presenza anche i familiari di coloro che non ci sono più

Alle 17,30 è prevista la premiazione delle 4 squadre vincitrici, del miglior marcatore e del miglior portiere.