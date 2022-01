L'anticiclone africano si fa da parte, tornano pioggia e clima più freddo: in provincia massime non oltre 10-11°C

Ultimi giorni in compagnia dell'anticiclone africano che ha portato temperature miti ma anche foschie, locali nebbie e nubi basse. Entro la Befana correnti più fredde irromperanno sulla Penisola portando un peggioramento delle condizioni del tempo che raggiungerà anche la Sicilia. Previste piogge, rovesci e nevicate con un generale abbassamento della temperatura. Ecco i dettagli per i capoluoghi di provincia principali fino al venerdì 7 gennaio.

METEO AGRIGENTO - Tempo buono o discreto fino alla giornata di mercoledì con qualche sporadico addensamento nuvoloso ma senza conseguenze. Da segnalare qualche foschia anche densa al mattino in dissolvimento poi per le ore centrali. Da giovedì 6 graduale aumento delle nubi con qualche debole pioggia a fine giornata, preludio ad una giornata del 7 gennaio all'insegna del cattivo tempo. Temperature stabili e ancora miti con punte massime di 16°C nella giornata di mercoledì, in calo alla Befana e venerdì 7 con massime non oltre 10-11°C. Venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali in rotazione da NO tra il 6 e il 7 gennaio.

METEO PALERMO - Prosieguo di settimana all'insegna del tempo buono con sole prevalente fino alla giornata di mercoledì. Da segnalare solo qualche foschia o nube bassa al mattino con locali formazioni nebbiose di breve durata sulle zone interne e pianeggianti della provincia. Da giovedì 6 subentra una maggiore variabilità con un peggioramento entro fine giornata, associato a qualche prima isolata pioggia serale, preludio ad una giornata del 7 gennaio all'insegna del cattivo tempo. Temperature stabili e ancora miti con punte massime di 21°C nella giornata di mercoledì, in calo la Befana e poi più netto nella giornata del 7 con massime non oltre 12-13°C. Venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali in rotazione da NO tra il 6 e il 7 gennaio. Mari che tornano mossi, fino a molto mossi.

METEO MESSINA - Tempo buono con sole prevalente fino alla giornata di mercoledì. Da segnalare solo qualche foschia al mattino. Da giovedì 6 subentra una maggiore variabilità con un peggioramento entro fine giornata, associato a qualche prima pioggia serale, preludio ad una giornata del 7 gennaio all'insegna del cattivo tempo. Temperature stabili e ancora miti con punte massime di 20°C nella giornata di mercoledì, in calo alla Befana e venerdì 7 con massime non oltre 11-12°C. Venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali in rotazione da NO tra il 6 e il 7 gennaio. Mari che tornano mossi, fino a molto mossi.

METEO CATANIA - Sole prevalente fino alla giornata di mercoledì. Da segnalare solo qualche foschia al mattino sulla pianura interna. Da giovedì 6 graduale aumento delle nubi con qualche debole pioggia a fine giornata, preludio ad una giornata del 7 gennaio all'insegna del cattivo tempo. Temperature stabili e ancora miti con punte massime di 21°C nella giornata di mercoledì, in calo alla Befana e venerdì 7 con massime non oltre 11-12°C. Venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali in rotazione da NO tra il 6 e il 7 gennaio. Mari che tornano mossi, fino a molto mossi.