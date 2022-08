Tornano a Lampedusa nonostante l'espulsione e uno deve pure scontare pena per droga: 6 arresti

Sei arresti - 5 tunisini e un siriano - per essere rientrati in Italia, attraverso la frontiera di Lampedusa, nonostante fossero gravati da decreto di espulsione. Ad effettuare gli arresti sono stati i poliziotti della squadra mobile di Agrigento. I cinque tunisini sono stati posti, ai domiciliari, nell'hotspot di contrada Imbriacola. Il siriano - che aveva un ordine di carcerazione del tribunale di Bologna perché deve scontare 11 mesi e 28 giorni per produzione, traffico e detenzione di stupefacenti - è stato invece portato alla casa circondariale di Agrigento.