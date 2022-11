Tornano a casa e trovano 4 rapinatori: coppia di anziani sotto choc finisce in ospedale

Rientrano a casa e trovano quattro persone, incappucciate, che li strattonano e portano via alcuni tutti gli oggetti in oro che sono riusciti a trovare e contanti. I due anziani, sotto choc, sono finiti in ospedale per essere visitati. Delle indagini - coperte dal più assoluto, anzi categorico, riserbo - si stanno, adesso, occupando i carabinieri. I militari dell'Arma stanno, per prima cosa, cercando di capire se si tratta di delinquenti del posto o se arrivati invece da qualche altra parte.

La rapina è stata messa a segno in un momento particolare per Ribera che vive un nuovo allarme spaccio di stupefacenti lanciato da padre Antonio Nuara, ma anche una raffica di danneggiamenti anche alla statua della Madonna.