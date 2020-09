Torna a Lampedusa dopo 4 anni dal rimpatrio, arrestato tunisino

Era stato rimpatriato, con accompagnamento alla frontiera aerea di Palermo, nel 2016. Non avrebbe potuto rimettere piede - in quanto destinatario di un decreto di espulsione - sul territorio nazionale e nell'area Schengen. Non prima dei 5 anni dal suo allontanamento. E' però, invece, tornato a Lampedusa.

Che quel tunisino, in Italia, ci fosse già stato ed era stato rimpatriato se ne sono accorti i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento che sono coordinati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi. L'uomo è stato arrestato ed è stato posto ai domiciliari in una struttura d'accoglienza per extracomunitari in quarantena.