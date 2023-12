Torna "l'Influ day": ecco dove e come è possibile vaccinarsi contro l'influenza

Nei 5 presidi ospedalieri della provincia saranno affissi dei poster che promuoveranno la vaccinazione antinfluenzale, mentre al “Barone Lombardo” di Canicattì è previsto un incontro, alle ore 12 con il personale che opera nei reparti, per migliorare la percezione del valore della vaccinazione fra gli operatori sanitari. Domani torna l'Influ day e sono, appunto, diverse le iniziative organizzate dall'Asp.

Nei centri vaccinali dell’azienda sanitaria provinciale sarà possibile vaccinarsi contro l’influenza stagionale durante le ore antimeridiane di domani.Anche sabato, il centro vaccinale di Agrigento sarà aperto dalle 8.30 alle 13 per offrire la vaccinazione a chi vorrà effettuarla.

L’attività di vaccinazione antinfluenzale, rivolta alle categorie sensibili, è stata avviata capillarmente, sin dallo scorso dal 16 ottobre, coinvolgendo i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale che hanno ritirato il vaccino e lo somministrano attivamente ai loro assistiti. I centri vaccinali hanno vaccinato regolarmente tutti coloro che hanno scelto di recarvisi. Ma, soprattutto, sono stati vaccinati i bambini, ossia i soggetti tra i più vulnerabili. Anche diverse farmacie hanno aderito alla campagna vaccinale e sono state fornite dal servizio di Epidemiologia dell'Asp delle dosi di vaccino richieste da somministrare agli utenti che ne fanno richiesta.

La vaccinazione è il mezzo sicuro ed efficace per non contrarre l’infezione, prevenendo l’influenza, ed evitando il contagio a persone fragili che potrebbero andare incontro a complicanze temibili. Per quanto riguarda la vaccinazione anti Covid-19, dal 16 ottobre, le somministrazioni sono state garantite nei centri vaccinali di Agrigento e Sciacca ma, in seguito ad accordi regionali, chi lo desidera potrà vaccinarsi presso le farmacie che hanno aderito e negli ambulatori dei medici di medicina generale che partecipano alla campagna di vaccinazione.