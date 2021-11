Torna a colpire il "graffitaro" no vax: compaiono scritte con la vernice rossa davanti una scuola

"I vax uccidono" e "Giù le mani dai nostri bambini". Sono questi i messaggi scritti con vernice rossa apparsi questa mattina davanti un istituto scolastico a Fontanelle.

La grafia, così come il colore delle bomboletta utilizzata per il graffito, sembrano proprio le medesime delle scritte apparse meno di un paio di settimane fa in via Quartararo. Anche i simboli utilizzati sono sostanzialmente i medesimi.

Le scritte saranno adesso coperte, e si cercherà di risalire all'autore.