"Intitoliamo Palazzo dei Filippini o piazza Ravanusella a Fasulo": via alla raccolta firme

Dedicare il Collegio dei Filippini o piazza Ravanusella al pittore Franco Fasulo, morto ieri a causa di una grave malattia.

L'idea è stata rilanciata del vice presidente regionale e dal presidente provinciale del Codacons Agrigento, Pierluigi Cappello e del responsabile regionale del dipartimento trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa.

"Avendo seguito nelle ultime ore la reazione della città tutta alla notizia della dipartita del nostro concittadino - dicono in una nota - Codacons avvierà a breve (appena avute le dovute autorizzazioni presumibilmente a far data da sabato 12 novembre) a Porta di Ponte, una raccolta firme per proporre, come da regolamento, all’amministrazione comunale, l’intitolazione al maestro Franco Fasulo del palazzo dei Filippini o in alternativa della piazza Ravanusella".

Va ricordato come la normativa prevede che una via o una piazza possa essere dedicata ad una persona defunta da meno di 10 anni solo quando vi è un'autorizzazione da parte della Prefettura.