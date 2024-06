Toponomastica, quando si decide di cambiare la storia: ecco la verità su piazza Marconi

Ad Agrigento tutto è relativo, anche la toponomastica. Così può accadere che ci sia una strada, una piazza o una villa che abbia nome che venga poi modificato dalla "vox populi" con l'avallo di qualche istituzione culturale più o meno "distratta".

Un caso certamente emblematico è quello che riguarda piazza Marconi, nota come "piazza stazione" e che per molti agrigentini sarebbe dedicata alla memoria di Pirro, noto archeologo. C'è anche una targa, posta da privati, che lo ricorda.

Peccato che non sia così. Era stato lo storico e giornalista Salvatore Fucà, infatti, a rivelare come piazza Marconi sia invece dedicata a Guglielmo, padre del radiotelegrafo. Tutto, ovviamente, provato da atti inoppugnabili.

L'intitolazione della piazza risale infatti alla delibera del podestà numero 288 del 18 marzo 1939 , la quale a sua volta attuava una disposizione del Governo centrale diramata attraverso le prefetture con la quale si chiedeva di celebrare il geniale fisico italiano premio Nobel valutando “la possibilità di intitolare una via o una piazza... al nome di Guglielmo Marconi”.

Il Comune quindi adotta un provvedimento che si riporta integralmente: "Considerato che la piazza adiacente all'ingresso principale della stazione ferroviaria di Agrigento città manca di denominazione e che la piazza stessa può opportunamente intitolarsi al nome del grande italiano che ha speso la sua vita in ricerche scientifiche rivolte al bene dell'umanità al nome di Guglielmo Marconi onore e vanto della nazione si delibera di intitolare la piazza adiacente all'ingresso principale della Stazione ferroviaria”.

Restano oggi però da capire delle cose: la prima, perché il Comune di Agrigento non ha mai provveduto a rimuovere le targhe che riportano il nome di Pirro. La seconda: come e quando piazza Marconi ha cambiato (non ufficialmente) nome e, soprattutto, chi è stato a decidere di cambiare la storia.