Rompe pneumatico a causa di un tombino, citato il Comune per ottenere il risarcimento

Rompe la ruota anteriore sinistra della sua Mercedes mentre percorre la via XX Settembre dove è incappato in un tombino sottomesso rispetto al manto stradale. Era il 18 luglio del 2021 quando l'agrigentino, inevitabilmente infuriato, doveva correre ai ripari per sistemare la sua autovettura. Pochi mesi dopo, l'uomo ha citato - dinanzi al giudice di pace di Agrigento - il Comune. Chiede il risarcimento del danno patito a causa del Municipio.

Palazzo dei Giganti però non ci sta a pagare ed ha già deciso di costituirsi in giudizio per chiedere il rigetto della domanda di risarcimento danni "poiché - scrivono - infondata in fatto e in diritto". E' stato nominato, per la difesa e rappresentanza dell'ente, l'avvocato Agata Vecchio, funzionario specialista del primo settore.