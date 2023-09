Il 45enne gambizzato davanti alla sua palestra, 29enne si costituisce al commissariato di Vittoria

Ore 10,30. Si è costituito al commissariato di polizia di Vittoria, paese del quale è originario, il ventinovenne che ieri sera ha sparato, con un fucile da caccia caricato a pallini, al quarantacinquenne di Ribera, titolare di una palestra di arti marziali. Il giovane, residente a Ribera, sospettato fin dalle ore successive e ricercato da polizia e carabinieri, è accusato di lesioni personali gravi, o gravissime (a seconda della prognosi del ferito) aggravate dall'uso dell'arma. Non si conosce, al momento, il movente del gesto. Il quarantacinquenne di Ribera resta, per intanto, dopo il delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto durante la notte all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, ricoverato in Chirurgia vascolare.

Ore 8,30. E' stato operato, da ortopedici e chirurghi vascolari dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, il quarantacinquenne che ieri sera è stato gambizzato, con due colpi di fucile da caccia caricato a pallini, a Ribera. L'uomo, titolare di una palestra di arti marziali, dopo il delicato intervento è stato ricoverato in Chirurgia: il buono stato di salute non ha reso necessario infatti lo spostamento in Rianimazione.

L'uomo è stato portato con elisoccorso del 118 all'ospedale di Caltanissetta dopo un primo ricovero al "Giovanni Paolo II" di Sciacca.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della Tenenza di Ribera, coordinati dalla Procura della Repubblica di Sciacca. Per tutta la notte è stata cercata una Ford Fiesta bianca, a bordo della quale sarebbe scappato il giovane, un trentenne, che ha sparato alle gambe del quarantacinquenne.

(Aggiornato alle ore 10,45)