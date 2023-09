Quarantacinquenne gambizzato davanti la sua palestra, è "caccia" all'autore

Un quarantacinquenne di Ribera, titolare di una palestra di arti marziali, è stato gambizzato in serata in via Nino Bixio. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di fucile da caccia caricato a pallini. E' stato subito soccorso e portato in ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca dove i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti e medicazioni. Il quarantacinquenne non è, però, per sua fortuna, in pericolo di vita. Polizia e carabinieri stanno cercando una Ford Fiesta bianca, a bordo della quale si sarebbe allontanato l'uomo, un trentenne, che dovrebbe essere l'autore del ferimento. Al momento, le forze dell'ordine sconoscono il movente del gesto. Ma si sta cercando un sospettato: un trentenne appunto.

Dell'attività investigativa si occupano i carabinieri della tenenza di Ribera, coordinati dal comando compagnia di Sciacca e dalla Procura della Repubblica di Sciacca.