"Tirocinanti infermieri, ma il titolo di studi non è riconosciuto": l'Asp sospende la convenzione con università straniera

Stavano regolarmente svolgendo un tirocinio negli ospedali della provincia che li avrebbe portati a conseguire una laurea nelle professioni sanitarie, ma l'ente da cui provenivano non risulta accreditato al Ministero dell'Istruzione e l'Asp blocca tutto.

Brutta sorpresa per una decina di studenti in scienze infermieristiche del dipartimento di studi europei "Jean Monnet", con sede a Lugano e convenzionato con l'università di Gorazde. Questo ente, appunto, rilascerebbe titoli di studi non riconosciuti dal Miur, come emerso in queste settimane grazie ad una inchiesta giornalistica di "Repubblica" che ha ribattezzato al vicenda "Bosnia Gate".

Secondo quanto finora emerso - la Procura della Repubblica di Palermo ha in tal senso aperto un'inchiesta - nonostante questo ente rilasciasse titoli di studio e laurea che "non hanno alcun valore né ai fini accademici né ai fini professionali”, i suoi studenti potevano contare su tirocini in numerosi enti pubblici come, appunto, anche l'Asp di Agrigento.

L'accordo che ha consentito l'avvio delle attività tra le mura degli ospedali agrigentini risale al maggio del 2022. Tutto si è interrotto nei giorni scorsi per volontà del neo commissario Giuseppe Capodieci, che in seguito alla lettura dei giornali ha provveduto a disporre con effetto immediato la sospensione dell'accordo e provveduto ad "interrompere con effetto immediato i tirocini in corso presso le strutture dell'Asp di Agrigento eventualmente avviati in virtù del rapporto

convenzionale".

Una decina, appunto, gli studenti impegnati soprattutto in reparti come la Fisioterapia. Per loro uno stop improvviso che getta enormi ombre sul loro futuro accademico e professionale, cui si aggiungono i problemi che si troveranno ad affrontare adesso gli studenti che hanno già concluso questo percorso di studi e si trovano oggi con una laurea che non avrebbe i dovuti requisiti.

L'Asp di Agrigento ha già relazionato all'Assessorato regionale in merito alla vicenda, anche perché resta da capire chi, in questi due anni, avrebbe dovuto verificare i titoli sfornati dal dipartimento "Jean Monnet" e il diritto dello stesso ad avviare relazioni istituzionali con gli enti pubblici.