Tir ribaltato in una scarpata, traffico paralizzato lungo la statale 115

Traffico bloccato, almeno per il momento, lungo la statale 115 "Sud Occidentale Sicilia", per consentire la rimozione di un veicolo pesante che, un paio di settimane fa, era uscito fuori strada ribaltandosi all'altezza di Poggio di Guardia. La circolazione stradale è paralizzata, in entrambe le direzioni, dal chilometro 238,650 al chilometro 238,750, in territorio di Licata. A rendere noto che il traffico lungo la statale 115 è bloccato - parlando però di "veicolo pesante in avaria" - è stata l'Anas.

Sul posto sono presenti infatti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire - scrivono dall'Anas - il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Le operazioni di rimozione del tir dalla scarpata dovrebbero durare un paio d'ore.