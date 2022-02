Tettoia distaccamento vigili del fuoco distrutta, la Fns Cisl: "Serve una soluzione subito"

Serve una soluzione. E anche rapidamente per ripristinare il danno. Ma appare opportuno - secondo la Fns Cisl, che lo chiede da tempo, - individuare una struttura adeguata o meglio un terreno corrispondente alle specifiche richieste del dipartimento dei vigili del fuoco.

Il caso è quello del tetto di copertura dell'area di ricovero degli automezzi di soccorso del distaccamento di Canicattì. Tettoia che, lo scorso 29 novembre, venne distrutta da un grosso albero caduto a causa del maltempo. "L?impatto ha distrutto parte della tettoia e un auto pompa serbatoio che si trovava al di sotto. Fortunatamente non vi era nessuno in quel momento, pertanto sono stati registrati solamente danni materiali - hanno spiegato dalla sigla sindacale - . Dopo la rimozione del grosso albero e fatte le opportune verifiche, si dovrà smontare e rifare l?intera copertura. Si ma quando? La Fns Cisl, con diverse note indirizzate al comando provinciale dei vigili del fuoco, al sindaco di Canicattì, alla Prefettura per conoscenza, sollecita un rapido intervento, perché la situazione logistica, già di per sé 'temporanea' è diventata di difficile gestione: mezzi parcheggiati all?esterno esposti alle intemperie, - spiegano - collegamento alla rete per il mantenimento delle batterie con cavi volanti esposti alle piogge con rischi connessi, utenze varie che frequentano il complesso in cui si trovano oltre il distaccamento dei vigili del fuoco, i carabinieri, i vigili urbani di Canicattì, la sede della banda musicale locale, un nucleo familiare con bambini. Insomma una situazione che - conclude la sigla sindacale - riteniamo rischiosa".