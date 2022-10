Migranti vittime dei naufragi, Medici senza frontiere: "Non possiamo più permettere che accadano queste tragedie"

Ha tentato di salvarli, di afferrarli mentre li vedeva colare a picco fra le acque antistanti a Lampedusa. E' originario della Costa d'Avorio il ventiduenne, attualmente alloggiato all'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa, che è ancora, inevitabilmente, sotto choc. A garantirgli supporto psicologico, fra i padiglioni dell'hotspot, il team di Medici senza frontiere, composto dal referente medico Marina Castellano, dalla psicologa Carmen Ventura e dalla mediatrice culturale Fella Boudjemai che è di origini algerine.

"Le storie sono tantissime, tutte drammatiche - ha spiegato il referente medico del progetto: Marina Castellano, mentre è in partenza da Lampedusa per tornare a Roccella Jonica, altro fronte dell'immigrazione clandestina - . Sia il giovane della Costa d'Avorio che un altro ragazzo che era sul barcone dove si è registrata l'esplosione e dove sono morti, ustionati, i due bambini di 10 mesi e un anno, ci hanno detto: 'Il colloquio con Mara, l'altra psicologa, mi ha aiutato moltissimo, però io comunque chiudo gli occhi e continuo a vederli tutti'. Questa è una cosa comune a tutti i superstiti di ogni naufragio: continuano a vedere annegare coloro che, poco prima, erano seduti vicino a loro e poi di colpo non li hanno più visti. E sono amici, parenti, figli, come è successo in questi ultimi giorni. Non possiamo più permettere che accadano queste tragedie".



Il team di Msf ha ascoltato il ventiduenne della Costa d'Avorio che era, giorno 24, sul barchino di 5 metri che è affondato a 24 miglia da Lampedusa. Vennero portati in salvo 22 uomini, 3 donne e un minore. Vi furono però 4 dispersi: tre uomini e una donna. Supporto psicologico è stato dato anche ai migranti che erano sul barchino dove s'è registrata l'esplosione e dove due piccoli sono morti.