Diffusi testi di accusa contro Firetto, documenti già in Procura: s'infiamma la campagna elettorale

S'infuoca la campagna elettorale, in vista del ballottaggio fra l'uscente Lillo Firetto e lo sfidante Franco Micciché, ad Agrigento. Sono stati diffusi dei manoscritti con accuse contro Firetto. Manoscritti che sono già in mano alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A seguito di testi come quelli oggi diffusi dall'avvocato Giuseppe Arnone, e da altri soggetti, tramite i miei legali avevo denunciato il 'pericolo di un interessato inquinamento della campagna elettorale', attraverso false informazioni - ha spiegato l'uscente Lillo Firetto - . Preciso che le accuse che mi vengono strumentalmente mosse sono già state considerate, nell'ambito di appositi procedimenti, totalmente infondate dall’autorità giudiziaria. A carico di chi ha diffuso simili infondate accuse già pendono procedimenti penali per gravi reati come diffamazione e stalking. Non posso non denunciare, che dall'inizio della campagna elettorale, plurime sono state le iniziative finalizzate a ledere la mia persona, - ha aggiunto Firetto - con il chiaro intento di dirottare voti verso altri candidati. Questo appare inaccettabile, poiché mina in radice la democrazia e la libertà di ogni elettore. Ciascuno ha diritto di decidere senza essere condizionato da falsità".