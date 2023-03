Test salivari per stanare ubriachi e drogati alla guida: 11 denunciati e un sanzionato

Non soltanto etilometro. Ma anche sistemi rapidi per l’analisi qualitativa della saliva e per accertare l’assunzione di alcol, cocaina, oppiacei, metamfetamine, cannabinoidi e anfetamine. Anche nell’Agrigentino – e i controlli sono in corso già da qualche settimana – sono arrivati i kit per il prelievo della saliva e gli screening vengono effettuati direttamente sul territorio dalla polizia Stradale. Dodici, nel giro di un paio di weekend (tre dei quali soltanto nella serata di sabato), gli automobilisti trovati ubriachi alla guida. Undici i denunciati alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, mentre per uno – che aveva un tasso alcolemico più basso – è scattata la sanzione amministrativa. Due invece i conducenti di veicoli che sono scappati al controllo degli agenti della Stradale, ma che i poliziotti sono riusciti a identificare, rintracciare e deferire. In un caso, a bordo dell’autovettura in fuga, c’erano addirittura sei giovanissimi a bordo. L’altro automobilista è stato invece identificato e rintracciato direttamente nella sua abitazione dove, di fatto, si era rifugiato.

I controlli salivari – per stanare ubriachi o sotto effetto di sostanze stupefacenti – sono stati fatti, e continueranno, fra il centro di Agrigento e San Leone, soprattutto in occasione dei fine settimana. Perché è proprio in coincidenza dei weekend che si vogliono prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. Così, da un paio di fine settimana, alla rotonda Giunone – ma soltanto – è comparso un furgone della polizia Stradale e alcune pattuglie. Ed è proprio su quell’innovativo mezzo che vengono effettuati i test salivari che consistono nel prelievo della saliva, l’analisi attraverso un lettore e la stampa dei risultati. Il servizio prevede anche la presenza di personale medico a bordo dell’ufficio mobile, per lo svolgimento della visita anamnestica e la valutazione dello stato psicofisico del conducente controllato. Nel caso in cui venga rilevato uno stato di alterazione, il personale medico acquisirà due campioni di saliva tramite “collection pad”. Il primo campione verrà utilizzato per le analisi immediate di secondo livello direttamente con il macchinario per l’analisi quantitativa, installato sull’ufficio mobile. Il secondo campione sarà conservato in catena di custodia per almeno 90 giorni a disposizione dell’autorità giudiziaria, presso un laboratorio che dispone della stessa strumentazione di analisi (LC-MS liquid chromatography-mass spectrometry). Il progetto, di fatto, prevede la realizzazione – in via sperimentale – di un laboratorio di tossicologia forense della polizia per agevolare le attività di controllo straordinarie.