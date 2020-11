Covid, mille test rapidi a Racalmuto e Aragona: tutti negativi

Sono complessivamente un migliaio i test effettuati nella giornata di oggi tra Racalmuto e Aragona che, dicono i primi cittadini dei due centri, sono complessivamente risultati negativi. Il "drive in" era attivo anche a Ravanusa, ma il sindaco Carmelo D'Angelo sui suoi canali social parla di 610 tamponi effettuati senza però riportare i risultati finali che sarebbero stati comunque "comunicati a chi aveva provveduto a registrarsi".

Nella "Città della Ragione" c'è stato però anche spazio per polemiche e disservizi per i cittadini, sia per le lunghe file che si sono registrate che per la difficoltà a gestire la situazione in una giornata di grave maltempo, che ha danneggiato anche i gazebo utilizzati per effettuare i test.

- Una situazione, quella del "sovraccarico" del sistema che sarebbe stata provocata secondo il sindaco Maniglia - dalla presenza di "imbucati" che "non hanno rispettato le indicazioni di priorità dei tamponi alla popolazione scolastica, con il risultato che alcuni ragazzi della scuola media non hanno potuto effettuare il test".

