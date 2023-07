Terreni ed aree invase dalle erbacce, oltre 100 multe elevate a Sciacca

Oltre 100 le sanzioni fatte, nel corso degli ultimi giorni, dalla sezione controllo del territorio della polizia municipale di Sciacca ai proprietari di terreni ed aree che non sono state ripulite dalle erbacce. Gente che, di fatto, non ha rispettato l'ordinanza del sindaco. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. I controlli si sono concentrati prima lungo le aree attigue alla statale 115 e poi si sono spostati in contrada Perriera e, in particolare, in via Ritacco. Sterpaglie sono state riscontrate anche in via Mori e in una zona a valle del quartiere San Michele. In alcuni casi ci sono stati problemi ad identificare i proprietari delle aree, ma nel 90 per cento delle situazioni, dopo l'intervento della polizia municipale, i proprietari si adoperano a ripulire le aree da sterpi e rovi.

A Sciacca si sta cercando di fare in modo che le ordinanze vengano, appunto, rispettate e si scongiurino spaventosi, devastanti, incendi. Perché proprio a quello servono le ordinanze firmate, e non soltanto a Sciacca, dai sindaci.