Scossa di terremoto in Sicilia orientale: avvertita anche nell'Agrigentino

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata questa sera, alle 21:26, tra le province di Catania e Ragusa, dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il sisma è stato avvertito in maniera nitida anche a Licata dove diversi cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine per avere maggiori informazioni. Non si segnalano, in ogni caso, danni a persone o cose. Le verifiche della protezione anche nei luoghi vicini all'epicentro confermano che, al momento, non ci sarebbero danni.