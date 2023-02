Architetti, si cercano progetti per riqualificare il centro di Santa Margherita Belice

Recupero del centro storico di Santa Margherita di Belice, distrutto dal sisma del 1968, via ad un concorso di progettazione per intercettare fondi Pnrr, come già avvenuto a Montevago.

Il nuovo concorso, bandito dal Comune, è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche questo da utilizzare per accedere ai fondi del Pnrr, per una riqualificazione dell’area dell’antico quartiere di San Vito, che privilegi la valorizzazione dei percorsi che attraversano la zona distrutta dal sisma del 1968, al fine di colmare la frattura urbanistica che si è creata tra la città nuova e il suo quartiere antico.

“Siamo orgogliosi - afferma il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola - di assumere il ruolo di soggetto promotore della qualità architettonica delle nostre città, sostenendo ancora una volta le Amministrazioni della provincia impegnate nella riqualificazione urbana del proprio territorio, attraverso il concorso di progettazione, che costituisce uno strumento ideale per valorizzare il talento dei professionisti e per acquisire progetti di qualità. L’interessante concorso di Santa Margherita Belice, in sinergia con quello di Montevago, potrebbe promuovere, nel Belice, un’importante attrattiva turistico-culturale, nella memoria del sisma del 1968”.

Gli interessati possono scaricare il bando sopra richiamato e partecipare al concorso di progettazione, attraverso la piattaforma informatica del Consiglio nazionale degli architetti www.concorsiawn.it (link specifico https://concorsiawn.it/ riqualificazione-urbana- margherita-belice/home).