Tre anni di impegno e sacrifici nella "Terra dei fuochi", il prefetto Filippo Romano è bersagliere onorario

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, è stato nominato "bersagliere onorario". Stamani, a Cosenza, il colonnello dell'Esercito Francesco Ferrara che ha lavorato in stretto contatto con il prefetto Romano gli ha consegnato il diploma e il cappello piumato, il classico moretto da bersagliere. Il riconoscimento è stato conferito per i tre anni di impegno e sacrificio dell'attuale prefetto di Agrigento nella cosiddetta "Terra dei fuochi". Romano era stato incaricato del contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, ed è stato appunto per tre anni commissario per la Terra dei fuochi. Lo scorso maggio, nel momento in cui ha passato il testimone per assumere la carica di prefetto di Agrigento, Romano aveva tracciato il bilancio: i roghi dei rifiuti sono passati da più di 2mila l’anno a circa mille, le aziende sequestrate sono aumentate di quasi il 50%, le persone denunciate cresciute del 30%, le sanzioni amministrative 27 volte maggiori, da poco più di un milione a 27 milioni di euro l’anno.

Per il prefetto Romano sono stati, di fatto, per arrivare a questi risultati 3 anni d'inferno. E oggi il colonnello dell'Esercito Francesco Ferrara gli ha conferito, per altissimi meriti, il riconoscimento di bersagliere onorario.

Nella stessa realtà del prefetto Romano ha anche lavorato l'allora tenente colonnello del gruppo carabinieri di Castello di Cisterna Nicola De Tullio che, diventato colonnello, è da poco il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Agrigento.