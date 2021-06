Oltre i limiti della disabilità: ecco la storia di “Giorgia” la ragazza speciale che sogna di fare la cuoca

AgrigentoNotizie è stata in una comunità alloggio per disabili psichici ed ha trascorso un pomeriggio in compagnia di giovani che spesso sono costretti anche a fronteggiare i pregiudizi verso chi è affetto da malattie della mente

Giorgia, nome di fantasia, è una disabile psichica, dopo un lungo periodo di degenza in strutture sanitarie tradizionali, da sette anni vive in una comunità alloggio dell'agrigentino. Giorgia ha un sogno che è quello di diventare una cuoca, desiderio che è frutto di un cammino terapeutico che tende all'inclusione sociale dei soggetti particolarmente vulnerabili, con il coinvolgimento degli stessi in attività formative e professionali spendibili nel mondo del lavoro.

“Questo cammino terapeutico – dice Giorgia dai microfoni di AgrigentoNotizie – mi aiuta a stare meglio perchè non mi fa sentire inutile, con le mie fragilità ho bisogno di impegnare la mente”.

Non solo Giorgia, sono tante le storie che la redazione di AgrigentoNotizie ha potuto ascoltare dagli stessi ragazzi della struttura che lottano quotidianamente contro un male soggetto a tanti pregiudizi. “Nonostante i progressi che ci sono stati nel tempo – dice la psicoterapeuta Mariarosa Rosano – c'è pregiudizio sulla patologia mentale, si pensa che il disturbo psichiatrico sia un problema non contenibile che non possa dare accesso ad una vita normale, questo è un errore – aggiunge la psicoterapeuta – perchè questi ragazzi se seguiti nel modo corretto, possono tranquillamente vivere come tutti noi”.