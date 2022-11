Tenta di farla finita lanciandosi dal balcone, anziana 73enne trasportata in ospedale con l’elisoccorso

La città di Naro è sotto choc per il tentato suicidio avvenuto in zona Baglio. Una donna di 73 anni si è lanciata dal balcone del secondo piano della sua abitazione. Una tragedia che, almeno per il momento, non si è compiuta dato che l’anziana è rimasta viva nonostante il violento impatto al suolo.

E’ stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto con due ambulanze. Subito dopo è arrivato l’elicottero per trasferire la donna in un ospedale attrezzato: il “Sant’Elia” di Caltanissetta. Le sue condizioni sono gravi: avrebbe riportato diversi traumi, è entrata in “codice rosso” ed è stata intubata. I carabinieri stanno adesso tentando di ricostruire con precisione i fatti e di capire soprattutto le motivazioni che anno spinto la 73enne a compiere il folle gesto. Sembra che l’anziana soffrisse di crisi depressive e, in preda allo sconforto, sarebbe riuscita a scavalcare la ringhiera del balcone della propria abitazione per gettarsi nel vuoto. In allerta anche il sindaco Maria Grazia Brandara.

(Notizia in aggiornamento)