Commerciante avvicinata e strattonata da un uomo riesce a scongiurare lo scippo della borsetta

Probabilmente l'aveva adocchiata nei giorni precedenti. Ipotizzando di fare un colpo grosso, sabato sera, ha tentato di scippare la borsetta alla commerciante quarantatreenne. Un fatto di microcriminalità avvenuto in pieno centro e che non è, né poteva visto il trambusto che s'è registrato subito dopo, passato inosservato.

La donna è stata avvicinata, in maniera fulminea, da un uomo che indossava un casco integrale. Un delinquente che ha tentato, e ritentato, di scipparle la borsetta che la quarantatreenne teneva sulla spalla. Il malvivente non c'è, e per fortuna, riuscito e subito, verosimilmente temendo di essere bloccato, è fuggito a gambe levate. Ad accorrere sul posto, dopo che è stato lanciato l'allarme, sono stati i carabinieri della stazione di Sciacca. Gli stessi che poi hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, per tentato scippo. La commerciante non si è fatta male. Probabilmente non dimenticherà mai quanto le è accaduto, ma è riuscita non soltanto ad evitare lo scippo, ma anche a rimanere, nonostante gli strattonamenti, illesa.

Sono state naturalmente avviate le indagini per provare ad identificare il balordo. Non filtrano però indiscrezioni.