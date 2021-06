Il tentato omicidio di Canicattì, si aggrava il quadro clinico del meccanico: è in condizioni disperate

Si sono aggravate ulteriormente ed è, da ieri sera, in condizioni disperate il meccanico sessantenne di Canicattì che domenica mattina è stato prima preso a bastonate e poi investito con un Fiat Doblò usato come "ariete". L'uomo è stato, nel frattempo, ancora una volta trasferito: e dall'ospedale di Taormina è stato riportato indietro al Policlinico di Messina. Al suo capezzale è stata chiamata la famiglia. Le complicazioni - stando a quanto è emerso ieri sera - sarebbero subentrate a causa dei reni che si sarebbero bloccati.

Il tentato omicidio si è registrato in una traversa di via Libia, a Canicattì. La persona offesa e i suoi familiari hanno nominato quale legale difensore l'avvocato Salvatore Amato.

La vittima sarebbe stata presa a colpi di bastone, ripetuti colpi di bastone. Poi, il meccanico sessantenne è stato investito in pieno con un Fiat Doblò. Il sessantenne, in primissima battuta, in elisoccorso, era stato portato all’ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta e poi, sempre in elisoccorso, è stato spostato - per la grave emorragia interna - a Messina. Stando a quanto è emerso subito dopo il tentato omicidio, l'uomo avrebbe anche le gambe e il bacino fratturato. Il ferito viene tenuto in coma farmacologico. Domenica sono stati numerosi i testimoni oculari che sono stati ascoltati dagli agenti di polizia del commissariato di Canicattì e dal pubblico ministero. Vi sarebbe - tanto è emerso nelle ore immediatamente successive al fatto - un sospettato. Dovrebbe trattarsi di un settantenne.