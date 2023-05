Tenta il furto in un negozio di cosmetici, arrestato ventenne

E' stato bloccato, dai poliziotti della sezione Volanti, mentre stava cercando di entrare all'Ingroshop di via Crispi. E' stato arrestato, in flagranza, per l'ipotesi di reato di tentato furto e inizialmente posto ai domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha convalidato, nelle ultime ore, l'arresto ed ha disposto a carico del ventenne agrigentino l'obbligo di dimora.

Da settimane ormai, tanto in centro urbano (Porta di Ponte e via Atenea), quanto nella zona dello stadio Esseneto si stanno registrando una serie di furti, o tentati furti, in danno di esercizi commerciali e attività imprenditoriali. L'allerta dei poliziotti della sezione Volanti si è fatta non alta, ma altissima. La presenza, sistematica e capillare sul territorio, aveva già permesso, proprio agli agenti delle Volanti assieme ai poliziotti della Squadra Mobile, di intercettare e bloccare l'auto che nel bagagliaio aveva ben 30 chili di cocaina purissima.

Ma non ci sono soltanto certi traffici da stroncare. E lo sanno benissimo, appunto, i poliziotti della Questura di Agrigento. Il ripetersi di furti, e tentati furti, in danno di bar, ristoranti, palestre e anche in danno dei distributori di snack e bibite ha, di fatto, allarmato la comunità. Esercenti commerciali soprattutto.

Il giovane agrigentino era stato già più volte denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento per furto. Poi, appunto, l'arresto in flagranza di reato e la scarcerazione, da parte del gip, che ha imposto al ventenne l'obbligo di dimora ad Agrigento.