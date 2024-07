Malviventi ancora in azione: tentato furto in supermercato del Quadrivio

Tentato furto all'Ard discount del Quadrivio Spinasanta di Agrigento. Dei malviventi, senza essere visti, né tanto meno sentiti, sono entrati in azione durante la notte fra sabato e domenica all'imbocco di via Imera. Hanno cercato, dopo aver forzato gli ingressi, di intrufolarsi nell'esercizio commerciale. Cercavano - come è già successo e senza andare indietro nel tempo - soldi lasciati in cassa o in cassaforte. Non gli è però riuscito e, ad un certo punto, non è ben chiaro per quale motivo, hanno dovuto arrendersi e lasciar perdere il tentativo di furto.

L'indomani, nella giornata di domenica, la scoperta del tentativo di effrazione è stata fatta da qualche responsabile che altro non ha potuto fare che segnalare alle forze dell'ordine. Sul posto, fra il Quadrivio Spinasanta e l'inizio della via Imera, si sono portati gli agenti della sezione Volanti della questura. Poliziotti che hanno constatato il tentativo di razzia e hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi. Non filtrano indiscrezioni sull'episodio, l'ennesimo, di microcriminalità. È certo però che il colpo, forse tanto pensato e pianificato, non è stato portato a termine. Qualcosa o qualcuno, non è ben chiaro, lo ha impedito.

